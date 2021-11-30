Землетрясение зафиксировали на Каспии

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Как сообщает Республиканский центр Сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), в акватории Каспия 30 ноября на глубине 62 км был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3,8 балла.
Координаты гипоцентра 40.23, 50.83.
Землетрясение произошло примерно в 378 км от Актау. Жертв и пострадавших не зафиксировано.
Координаты гипоцентра 40.23, 50.83.
Землетрясение произошло примерно в 378 км от Актау. Жертв и пострадавших не зафиксировано.
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