Ожидаем бурю! Без надобности не выходить на улицу 16 декабря просят жителей Мангистау спасатели

- При угрозе штормового ветра следует на балконах и в лоджиях все лёгкие и объёмные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стёкла от выбивания и закрепить оконные рамы. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, - объяснили спасатели.

В центре Мангистауской области 16 декабря будет пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе и в центре области порывы ветра достигнут 15-20 м/с.В Актау ожидаются подобные погодные условия: ветер юго-восточный, ночью и утром порывы ветра составят 15-20 м/с.Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу.