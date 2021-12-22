Снег выпал в Мангистау

Жители Жанаозена делятся видео с выпавшими осадками сегодня ночью, 22 декабря.По информации синоптиков, снег в Жанаозене будет идти весь день.В Мангистауском областном филиале «КазАвтоЖол» сообщили, что дороги все открыты.Полиция просит водителей быть крайне внимательными и аккуратными.