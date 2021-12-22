Снег выпал в Мангистау

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Жители Жанаозена делятся видео с выпавшими осадками сегодня ночью, 22 декабря.
По информации синоптиков, снег в Жанаозене будет идти весь день.
В Мангистауском областном филиале «КазАвтоЖол» сообщили, что дороги все открыты.
Полиция просит водителей быть крайне внимательными и аккуратными.
По информации синоптиков, снег в Жанаозене будет идти весь день.
В Мангистауском областном филиале «КазАвтоЖол» сообщили, что дороги все открыты.
Полиция просит водителей быть крайне внимательными и аккуратными.
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