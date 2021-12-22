Гололёд в Мангистау обещают синоптики

- Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Без особой необходимости не рекомендуется выходить на улицу, - дополнили в ДЧС региона.

На западе и севере региона 23 декабря ожидаются туман и гололёд. Ветер северный с переходом на восточный, на западе и севере области с порывами 15-20 м/с.В Актау 23 декабря также ожидается гололёд. Ветер северный с переходом на восточный, ночью порывы ветра достигнут 15-18 м/с.При угрозе штормового ветра спасатели советуют на балконах и лоджиях все лёгкие и объёмные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стёкла от выбивания и закрепить оконные рамы.