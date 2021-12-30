Жители Актау пожаловались на запах газа в воздухе

Иллюстративное фото из открытых источников
По словам горожан, сегодня, 30 декабря, в городе ощущается резкий запах газа.
- В городе стоит вонючий запах. Пахнет газом. Запах ужасный, дышать нечем, - жалуются жители Актау.
Журналисты «Лады» попытались узнать у специалистов, с чем связано присутствие постороннего запаха в воздухе в Актау.
В департаменте экологии по Мангистауской области отметили, что пытаются установить источник запаха.
- В городе стоит вонючий запах. Пахнет газом. Запах ужасный, дышать нечем, - жалуются жители Актау.
Журналисты «Лады» попытались узнать у специалистов, с чем связано присутствие постороннего запаха в воздухе в Актау.
В департаменте экологии по Мангистауской области отметили, что пытаются установить источник запаха.