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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:59

Просмотров: 516

Жители Актау пожаловались на запах газа в воздухе

Жители Актау жалуются на запах газа. Особенно сильно, судя по жалобам населения, он ощущается в верхних микрорайонах города.

Иллюстративное фото из открытых источников
По словам горожан, сегодня, 30 декабря, в городе ощущается резкий запах газа.

Жители Актау пожаловались на запах газа в воздухе


Жители Актау пожаловались на запах газа в воздухе


- В городе стоит вонючий запах. Пахнет газом. Запах ужасный, дышать нечем, - жалуются жители Актау.

Журналисты «Лады» попытались узнать у специалистов, с чем связано присутствие постороннего запаха в воздухе в Актау.

В департаменте экологии по Мангистауской области отметили, что пытаются установить источник запаха.


 

А вы чувствуете запах газа в городе?


Да - 9 (75%)

Нет - 3 (25%)



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Комментарии ( 2 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 16:15
Тоже почувствовал, когда в машине ехал с приоткрытым окном, с 12 мкр до 7мкр доехал, запах пропал. Думал показалось, оказывается нет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • motor
 hapiness (Посетители) Сегодня, 15:10
Утром машину вытер, приехал на обед, она снова в сажи.
 
 

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