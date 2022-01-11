Водителей Мангистау спасатели предупреждают о возможном тумане

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О погоде на 12 января рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.



Как сообщили в ведомстве, 12 января на западе и в центре Мангистауской области ожидается туман, а в Актау грядущей ночью и утром ожидается туман.



- В связи с туманом просим водителей снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущего транспорта. Правильная езда на автомобиле в туман - это внимательность и аккуратность. При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть предельно внимательными, так как в туман видимость ухудшается в несколько раз, - сообщают спасатели региона.