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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:42

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Тюленей и осетров подготовили к транспортировке браконьеры на побережье Мангистау

Браконьерский улов, состоящий из 51 осетра и трёх тюленей, обнаружили у берегов Тупкараганского района, сообщили в управлении рыбной инспекции по Магистауской области.

Неудавшийся улов браконьеров. Фото предоставили в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области
В акватории Каспия со стороны Тупкараганского района 11 января сотрудники инспекции и военнослужащие второго дивизиона пограничной службы обнаружили подготовленную к транспортировке рыбу. Из воды были извлечены три тюленя и 51 рыба осетровых пород, вес которой составил 179 килограммов.

Тюленей и осетров подготовили к транспортировке браконьеры на побережье Мангистау


- Изъятое сдано в научно-производственный центр «Казахосётр». Материал по данному факту передан на рассмотрение в отдел полиции Тупкараганского района, - отметили в ведомстве.


Тюленей и осетров подготовили к транспортировке браконьеры на побережье Мангистау


Управление рыбной инспекции информирует, что в декабре 2021 года проведён первый этап конкурса по распределению восьми рыболовных участков, расположенных на прибрежной территории нашей области. На данном этапе проводится рассмотрение поданных документов, их полнота и соответствие установленным нормам.

- Своевременное рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия квалификационным требованиям не было возможно в связи с техническими сбоями средств связи. Далее, после нормализации обстановки, конкурс будет проведён в полном объёме. О дальнейшем ходе проведения конкурса будет предоставлена дополнительная информация, - дополнили в управлении рыбной инспекции.





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