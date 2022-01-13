Тюленей и осетров подготовили к транспортировке браконьеры на побережье Мангистау

- Изъятое сдано в научно-производственный центр «Казахосётр». Материал по данному факту передан на рассмотрение в отдел полиции Тупкараганского района, - отметили в ведомстве.

- Своевременное рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия квалификационным требованиям не было возможно в связи с техническими сбоями средств связи. Далее, после нормализации обстановки, конкурс будет проведён в полном объёме. О дальнейшем ходе проведения конкурса будет предоставлена дополнительная информация, - дополнили в управлении рыбной инспекции.

В акватории Каспия со стороны Тупкараганского района 11 января сотрудники инспекции и военнослужащие второго дивизиона пограничной службы обнаружили подготовленную к транспортировке рыбу. Из воды были извлечены три тюленя и 51 рыба осетровых пород, вес которой составил 179 килограммов.Управление рыбной инспекции информирует, что в декабре 2021 года проведён первый этап конкурса по распределению восьми рыболовных участков, расположенных на прибрежной территории нашей области. На данном этапе проводится рассмотрение поданных документов, их полнота и соответствие установленным нормам.