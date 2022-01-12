Густой туман накроет Актау

- В связи с туманом просим водителей снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди движущегося транспорта. Правильная езда на автомобиле в данном случае - это внимательность и аккуратность. При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть предельно внимательными, так как видимость ухудшается в несколько раз, - обратились спасатели.

Ночью и утром 13 января, как сообщили спасатели, в Актау ожидается туман.Аналогичная картина прогнозируется завтра на западе и в центре Мангистауской области.