Сильный ветер и гололёд: в полиции обратились к жителям Мангистау

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По информации ДЧС региона, 15 января по региону ожидается гололёд. Ветер юго-западный с переходом на восточный 15-20 м/с, днём на западе, в центре области порывы до 23-28 м/с.



Тем временем в Актау прогнозируется ветер юго-западный с переходом на восточный 15-20 м/с, днём порывы достигнут 25 м/с.



Департамент полиции Мангистауской области просит жителей региона не выезжать на дальние расстояния и использовать зимнюю резину. Также настоятельно рекомендуют соблюдать ПДД и не превышать скорость.