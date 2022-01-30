Назван лимит на отлов хищников в Мангистау

- Регулирование численности этих животных осуществляется на основе биологического обоснования, которое ежегодно разрабатывается на учётных данных, и утверждается ведомством Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, - отметили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Инспекция выдает разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию. По данной услуге к ним ежегодно поступают заявки на регулирование численности волка и шакала.Согласно биологическому обоснованию, утвержденному на 2022 год, на территории Мангистауской области возможное изъятие волков составляет 201 особь, шакалов – 464 особи.Более подробную информацию можно получить в информационно-правовой базе «Әділет» (приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 347 «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию» от 30 декабря 2020 года).Для получения государственной услуги необходимо заполнить заявку в соответствии с установленной формой, которая подписывается электронной цифровой подписью заявителя. Ниже на рисунках приведены детали государственной услуги.