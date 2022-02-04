Департамент экологии: на территории бывшего завода пластмасс в Актау скопилось более двух тысяч тонн опасных отходов

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- На территории современного комплекса АЗПМ АО «KPI» находится около 2140,9 тонн или 211 видов различных производственных отходов. Они образовались в результате деятельности ТОО «SAT Operating Aktau», которое в свое время арендовало этот комплекс (ныне банкрот). Среди отходов - химические продукты, реагенты, сырье и другие материалы, - сказано в сообщении КазТАГ.
В 2018 году решением суда указанные опасные отходы признаны бесхозными и переданы в республиканскую собственность на баланс АО «Жасыл Даму».
- В настоящее время в соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития области на 2021-2025 годы из республиканского бюджета на 2022 год выделено 43,3 миллиона тенге на проведение лабораторных исследований, определение воздействия на окружающую среду и оценочной стоимости опасных отходов, а на 2023-2024 годы на ликвидацию данных опасных отходов предусмотрено и поддержано один миллиард тенге, - сказал руководитель департамента экологии области.
В 2018 году решением суда указанные опасные отходы признаны бесхозными и переданы в республиканскую собственность на баланс АО «Жасыл Даму».
- В настоящее время в соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития области на 2021-2025 годы из республиканского бюджета на 2022 год выделено 43,3 миллиона тенге на проведение лабораторных исследований, определение воздействия на окружающую среду и оценочной стоимости опасных отходов, а на 2023-2024 годы на ликвидацию данных опасных отходов предусмотрено и поддержано один миллиард тенге, - сказал руководитель департамента экологии области.