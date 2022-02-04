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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:55

Просмотров: 484

Департамент экологии: на территории бывшего завода пластмасс в Актау скопилось более двух тысяч тонн опасных отходов

На территории бывшего завода пластмасс в Актау скопилось 2140,9 тонн или 211 видов различных производственных отходов, сообщает КазТАГ со ссылкой на областной департамент экологии.

Фото kapital.kz
- На территории современного комплекса АЗПМ АО «KPI» находится около 2140,9 тонн или 211 видов различных производственных отходов. Они образовались в результате деятельности ТОО «SAT Operating Aktau», которое в свое время арендовало этот комплекс (ныне банкрот). Среди отходов - химические продукты, реагенты, сырье и другие материалы, - сказано в сообщении КазТАГ.

В 2018 году решением суда указанные опасные отходы признаны бесхозными и переданы в республиканскую собственность на баланс АО «Жасыл Даму».

- В настоящее время в соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития области на 2021-2025 годы из республиканского бюджета на 2022 год выделено 43,3 миллиона тенге на проведение лабораторных исследований, определение воздействия на окружающую среду и оценочной стоимости опасных отходов, а на 2023-2024 годы на ликвидацию данных опасных отходов предусмотрено и поддержано один миллиард тенге, - сказал руководитель департамента экологии области.



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Комментарии ( 2 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:21
согласно экокодексу нельзя хранить отходы больше 6 месяцев. нужно вывозить и утилизировать или строить полигон для хранения. Департамент экологии куда смотрел?
 
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  • Ирон
  • Adai11
  • strana.kz
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:14
в результате деятельности ТОО «SAT Operating Aktau»,

на ликвидацию данных опасных отходов предусмотрено и поддержано один миллиард тенге

владельца этой компании закопать под этими отходами.
руководителя регионального департамента экологии посадить лет на 20 рядом с этой кучей.
 
 

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