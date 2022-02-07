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ЛАДА.kz » Экология

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 18:55

Просмотров: 1740

Комиссия будет расследовать ситуацию со сливом воды в Каспийское море на территории отеля «Rixos»

Министерство экологии и природных ресурсов отреагировало на инцидент с отелем «Rixos». Гостиничный комплекс подозревают в сливе сточной воды в Каспийское море. Для расследования создана общественная комиссия. В самом отеле вину отрицают. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото министерства экологии и природных ресурсов
Как сообщает министерство экологии и природных ресурсов, после публикации о сливе в море на территории отеля «Rixos» назначена комиссия.

- Здесь выявлен факт утечки воды из трубы. В какой степени она грязная, откуда она выходит, в каком объеме и с какой целью труба проложена, определим по итогам проверки. Компетентные органы должны дать на это разрешение, - сообщил Руслан Тукенов, руководитель департамента экологии Мангистауской области.

Представители отеля все обвинения опровергают, заявляя, что в отеле «Rixos» есть своя канализационно-очистительная система, где вода проходит обработку, а затем используется для полива зеленых насаждений. Остаток вывозится септиком. По словам управляющего отелем «Rixos» Серика Исагалиева, канализационная очищенная вода ни в коем случае не сливается в Каспийское море.

- Что касается самой трубы, то ранее её тут никто не замечал, и появилась она относительно недавно. Раньше эта труба была скрыта под грунтом, и теперь, с отступлением моря, она «выбралась» наружу. Если взять, куда она ведет, то в колодец. А колодец предназначен для слива воды из бассейна. В свое время ее загерметизировали, оставили под землей, - прокомментировал Серик Исагалиев.

Напомним, отдыхающие в отеле люди проходили по набережной и заметили трубу, из которой происходит сброс жидкости. В департаменте экологии региона сообщили, что специалисты отдела лабораторно-аналитического мониторинга взяли тест на утечку. Результаты будут сообщены общественности.



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Комментарии ( 3 )

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bake (Посетители) Вчера, 22:19
Не виновата я, труба сама пришла
 
-3
  • Бродяга
  • alixah
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  • tolk
 diger (Посетители) Вчера, 19:54
Обыкновенный сброс воды из бассейна.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Kain-Livesy
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  • TU-154
  • tolk
 Ingul (Посетители) Вчера, 19:12
Трубу проложили инопланетяне, не иначе. uhmylka
 
 

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