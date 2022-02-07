Комиссия будет расследовать ситуацию со сливом воды в Каспийское море на территории отеля «Rixos»

Фото министерства экологии и природных ресурсов
Как сообщает министерство экологии и природных ресурсов, после публикации о сливе в море на территории отеля «Rixos» назначена комиссия.
- Здесь выявлен факт утечки воды из трубы. В какой степени она грязная, откуда она выходит, в каком объеме и с какой целью труба проложена, определим по итогам проверки. Компетентные органы должны дать на это разрешение, - сообщил Руслан Тукенов, руководитель департамента экологии Мангистауской области.
Представители отеля все обвинения опровергают, заявляя, что в отеле «Rixos» есть своя канализационно-очистительная система, где вода проходит обработку, а затем используется для полива зеленых насаждений. Остаток вывозится септиком. По словам управляющего отелем «Rixos» Серика Исагалиева, канализационная очищенная вода ни в коем случае не сливается в Каспийское море.
- Что касается самой трубы, то ранее её тут никто не замечал, и появилась она относительно недавно. Раньше эта труба была скрыта под грунтом, и теперь, с отступлением моря, она «выбралась» наружу. Если взять, куда она ведет, то в колодец. А колодец предназначен для слива воды из бассейна. В свое время ее загерметизировали, оставили под землей, - прокомментировал Серик Исагалиев.
Напомним, отдыхающие в отеле люди проходили по набережной и заметили трубу, из которой происходит сброс жидкости. В департаменте экологии региона сообщили, что специалисты отдела лабораторно-аналитического мониторинга взяли тест на утечку. Результаты будут сообщены общественности.
- Здесь выявлен факт утечки воды из трубы. В какой степени она грязная, откуда она выходит, в каком объеме и с какой целью труба проложена, определим по итогам проверки. Компетентные органы должны дать на это разрешение, - сообщил Руслан Тукенов, руководитель департамента экологии Мангистауской области.
Представители отеля все обвинения опровергают, заявляя, что в отеле «Rixos» есть своя канализационно-очистительная система, где вода проходит обработку, а затем используется для полива зеленых насаждений. Остаток вывозится септиком. По словам управляющего отелем «Rixos» Серика Исагалиева, канализационная очищенная вода ни в коем случае не сливается в Каспийское море.
- Что касается самой трубы, то ранее её тут никто не замечал, и появилась она относительно недавно. Раньше эта труба была скрыта под грунтом, и теперь, с отступлением моря, она «выбралась» наружу. Если взять, куда она ведет, то в колодец. А колодец предназначен для слива воды из бассейна. В свое время ее загерметизировали, оставили под землей, - прокомментировал Серик Исагалиев.
Напомним, отдыхающие в отеле люди проходили по набережной и заметили трубу, из которой происходит сброс жидкости. В департаменте экологии региона сообщили, что специалисты отдела лабораторно-аналитического мониторинга взяли тест на утечку. Результаты будут сообщены общественности.