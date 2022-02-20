Огромное облако дыма поднялось на подъезде к Жанаозену

По сообщению спасателей, в 14 километрах от Жанаозена сегодня, 20 февраля, в 05:25, на территории мусорного полигона произошло тление мусора.Предварительная площадь составила 200 квадратных метров. Полигон принадлежит ТОО «Тазалык-С».Противопожарная служба ДЧС привлекалась в качестве механизированного поста (шесть сотрудников и одна единица техники).Жертв и пострадавших нет.На месте в настоящее время работают четыре единицы спецтехники от ГКП «ОзенИнвест» и ТОО «Тазалык-С».