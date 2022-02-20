Огромное облако дыма поднялось на подъезде к Жанаозену

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По сообщению спасателей, в 14 километрах от Жанаозена сегодня, 20 февраля, в 05:25, на территории мусорного полигона произошло тление мусора.
Предварительная площадь составила 200 квадратных метров. Полигон принадлежит ТОО «Тазалык-С».
Противопожарная служба ДЧС привлекалась в качестве механизированного поста (шесть сотрудников и одна единица техники).
Жертв и пострадавших нет.
На месте в настоящее время работают четыре единицы спецтехники от ГКП «ОзенИнвест» и ТОО «Тазалык-С».
Предварительная площадь составила 200 квадратных метров. Полигон принадлежит ТОО «Тазалык-С».
Противопожарная служба ДЧС привлекалась в качестве механизированного поста (шесть сотрудников и одна единица техники).
Жертв и пострадавших нет.
На месте в настоящее время работают четыре единицы спецтехники от ГКП «ОзенИнвест» и ТОО «Тазалык-С».