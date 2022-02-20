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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 17:59

Просмотров: 2317

Огромное облако дыма поднялось на подъезде к Жанаозену

Подробности предоставили в пресс-службе ДЧС региона.

Кадр видео
По сообщению спасателей, в 14 километрах от Жанаозена сегодня, 20 февраля, в 05:25, на территории мусорного полигона произошло тление мусора.

Предварительная площадь составила 200 квадратных метров. Полигон принадлежит ТОО «Тазалык-С».

Противопожарная служба ДЧС привлекалась в качестве механизированного поста (шесть сотрудников и одна единица техники).

Жертв и пострадавших нет.

Огромное облако дыма поднялось на подъезде к Жанаозену


На месте в настоящее время работают четыре единицы спецтехники от ГКП «ОзенИнвест» и ТОО «Тазалык-С».




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Комментарии ( 1 )

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  • Ирон
 Имярек (Посетители) Вчера, 20:36
Как "удобно" у нас мусор уничтожать любят
Сжигая

Весь цивилизованный мир перерабатывает
А мы гадим,там где едим ,спим детей растим
Удобно!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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