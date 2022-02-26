Очередную пыльную бурю прогнозируют в Мангистау

- При угрозе штормового ветра следует провести на балконах и в лоджиях ревизии. Все лёгкие и объёмные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стёкла от выбивания и закрепить оконные рамы. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Без особой необходимости не рекомендуется выходить на улицу, - отметили в ДЧС региона.

Спасатели сообщили, что 27 февраля на западе, юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный. На западе, юго-востоке области порывы ветра достигнут 15-20 м/с.В Актау завтра также обещают сильный юго-восточный ветер с порывами 15-18 м/с.