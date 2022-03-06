Пыльная буря продолжится в Мангистау

- При угрозе штормового ветра следует провести на балконах и в лоджиях ревизии. Все лёгкие и объёмные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стёкла от выбивания и закрепить оконные рамы. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Не рекомендуется без особой необходимости выходить на улицу, - сообщают спасатели.

На западе, севере региона 6 марта ожидается гололёд. В центре области сегодня прогнозируется пыльная буря. Ветер северо-западный. На западе области порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а на севере - 23-28 м/с.В Актау 6 марта ветер северо-западный - 15-20 м/с, ночью с порывами 23 м/с.