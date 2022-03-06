Буря в Актау: Появились фото и видео последствий

- Как ветер, мы не спим ночами. Заборы гремят, пугая детей. Эти два дня ветра ужасные. Застройщик только чинит эти заборы из профлиста, а новые нормальные ставить не хочет, - говорят жители ЖК «Мерет».

По сообщению жителей жилого комплекса «Мерет» в 17 микрорайоне, из-за сильного ветра сегодня ночью, 6 марта, был повреждён забор.Жители ЖК «Rose» в 31Б микрорайоне сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий была повреждена фасадно-декоративная часть дома.