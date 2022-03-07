Пыльная буря ожидается в Актау

Фото из архива Lada.kz

Спасатели сообщили, что днем 8 марта на западе и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с.



Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области предупреждает:



При угрозе штормового ветра следует: провести на балконах и в лоджиях ревизии. Все легкие и объемные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы.



- Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, - отметили в ДЧС региона.