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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:23

Просмотров: 498

Перепутал педали: в Жанаозене водитель Kia Rio после ДТП влетел в автомойку и сбил работницу

В пресс-службе департамента полиции региона рассказали подробности аварии на автомойке в Жанаозене.

Фото очевидцев
Авария произошла сегодня, 22 марта 2022 года, около 09:50 часов в Жанаозене.

- Водитель автотранспорта Kia Rio в микрорайоне «Астана» перед автомойкой «Empire», перепутав педали газа и тормоза, совершил столкновение с автомобилем Toyota Alphard, после чего въехал в автомойку и сбил женщину, которая в тот момент мыла заднюю часть автомашины Toyota Camry, и врезался в стоящий автомобиль, - сообщили в пресс-службе полиции региона.

В результате ДТП пострадала 31-летняя работница сервиса. Её доставили в центральную городскую больницу.

В данный момент ведётся расследование управлением полиции Жанаозена.

Напомним, по словам очевидцев, водитель Kia на скорости влетел в автомойку, в результате аварии пострадала сотрудница автомойки.

Перепутал педали: в Жанаозене водитель Kia Rio после ДТП влетел в автомойку и сбил работницу










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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 21:30
Водитель Кия,вроде молодая девушка...?!
Есть точные данные?!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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