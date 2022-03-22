Перепутал педали: в Жанаозене водитель Kia Rio после ДТП влетел в автомойку и сбил работницу

Фото очевидцев
Авария произошла сегодня, 22 марта 2022 года, около 09:50 часов в Жанаозене.
- Водитель автотранспорта Kia Rio в микрорайоне «Астана» перед автомойкой «Empire», перепутав педали газа и тормоза, совершил столкновение с автомобилем Toyota Alphard, после чего въехал в автомойку и сбил женщину, которая в тот момент мыла заднюю часть автомашины Toyota Camry, и врезался в стоящий автомобиль, - сообщили в пресс-службе полиции региона.
В результате ДТП пострадала 31-летняя работница сервиса. Её доставили в центральную городскую больницу.
В данный момент ведётся расследование управлением полиции Жанаозена.
Напомним, по словам очевидцев, водитель Kia на скорости влетел в автомойку, в результате аварии пострадала сотрудница автомойки.
- Водитель автотранспорта Kia Rio в микрорайоне «Астана» перед автомойкой «Empire», перепутав педали газа и тормоза, совершил столкновение с автомобилем Toyota Alphard, после чего въехал в автомойку и сбил женщину, которая в тот момент мыла заднюю часть автомашины Toyota Camry, и врезался в стоящий автомобиль, - сообщили в пресс-службе полиции региона.
В результате ДТП пострадала 31-летняя работница сервиса. Её доставили в центральную городскую больницу.
В данный момент ведётся расследование управлением полиции Жанаозена.
Напомним, по словам очевидцев, водитель Kia на скорости влетел в автомойку, в результате аварии пострадала сотрудница автомойки.