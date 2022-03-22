Полыхающий в Актау автомобиль попал на видео







Легковой автомобиль загорелся на дороге между 12 и 12А микрорайонами.Полыхающий автомобиль попал на видео.По словам очевидцев, спасатели уже ликвидировали пожар.В департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области сообщили, что вызов на пульт дежурного поступил сегодня, 22 марта, в 22:26.- Горел автомобиль Nissan Primera. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 22:38. Задействовано две единицы техники и восемь человек специализированной пожарной части,- сообщили в ведомстве.