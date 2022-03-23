Внимание! «Газовые» мошенники орудуют в Актау

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Аферисты предлагают жителям провести проверку и/или замену газового оборудования в квартире. В противном случае грозят отключением подачи голубого топлива. Сотрудники полиции призывают жителей и гостей города быть осторожными.



В полиции предупреждают, что проверять оборудование в квартире или доме могут только работники специализированной организации. При этом они обязаны предъявить удостоверение и иметь договор на техническое обслуживание с управляющей компанией или товариществом собственников жилья дома.



Также специализированная организация предупреждает заранее о проведении проверки - это объявления на информационных стендах дома и в подъездах.