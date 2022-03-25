В Мангистау иностранцы осуждены за контрабанду наркотиков по морю

Фото пресс-службы ведомства
По данным ведомства, в октябре 2021 года Пограничной службой и департаментом комитета национальной безопасности по Мангистауской области в ходе совместных мероприятий в акватории Каспийского моря за умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан задержано маломерное судно типа «Амур» с двумя иностранцами на борту.
В ходе осмотра плавсредства в нём были обнаружены и изъяты наркотические средства: «опий» весом 14 кг, «гашиш» - 8 кг и 29 пластин психотропного вещества «метадон».
- В декабре 2021 года один из задержанных признан виновным по части 1 статьи 392 (умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан) и приговорен к шести месяцам лишения свободы с выдворением за пределы РК сроком на пять лет. А 10 марта 2022 года Специализированным межрайонным судом второй иностранный гражданин признан виновным по статьям: 286 часть 4 (контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено); 297 часть 3 п.п. 1, 3 (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов); 392 часть 1 (умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан) Уголовного Кодекса. Он приговорен к лишению свободы на 17 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, - сообщается на официальном сайте ведомства.
В ходе осмотра плавсредства в нём были обнаружены и изъяты наркотические средства: «опий» весом 14 кг, «гашиш» - 8 кг и 29 пластин психотропного вещества «метадон».
- В декабре 2021 года один из задержанных признан виновным по части 1 статьи 392 (умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан) и приговорен к шести месяцам лишения свободы с выдворением за пределы РК сроком на пять лет. А 10 марта 2022 года Специализированным межрайонным судом второй иностранный гражданин признан виновным по статьям: 286 часть 4 (контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено); 297 часть 3 п.п. 1, 3 (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов); 392 часть 1 (умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан) Уголовного Кодекса. Он приговорен к лишению свободы на 17 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, - сообщается на официальном сайте ведомства.
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