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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:03

Просмотров: 309

В Жанаозене гвардейцы за один вечер задержали двух наркоманов

Двоих мужчин с марихуаной задержали вечером 24 марта во время несения патрульно-постовой службы военнослужащими воинской части 5548 Национальной гвардии. Подробности предоставили в пресс-службе Национальной гвардии РК.

Иллюстративное фото из открытых источников
Находясь на маршруте патрулирования в 3 микрорайоне Жанозена, 24 марта около 17:20 войсковой наряд в составе начальника рядового Арсена Камалова, патрульных рядовых Аслана Абикен и Армана Диярова заметил гражданина, который при виде стражей порядка стал вести себя подозрительно.

В присутствии понятых, при наружном досмотре в кармане его брюк был обнаружен свёрток бумаги с веществом зелёного цвета.

Спустя несколько часов в этом же микрорайоне гвардейцы задержали мужчину, который вёл себя неадекватно и у которого также обнаружили свёрток бумаги с веществом растительного происхождения.

- В обоих случаях содержимым оказалась марихуана. Подозреваемых в незаконном хранении наркотических веществ задержали и доставили в управление полиции Жанаозена для дальнейших разбирательств, - сообщили в пресс-службе ведомства.

За проявленную бдительность и высокий профессионализм при несении службы войсковой наряд поощрен правами командира воинской части 5548.



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Комментарии ( 1 )

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  • Daulet201999
  • alesha
 lotrien (Посетители) Сегодня, 14:10
Ну герои ёпта.
 
 

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