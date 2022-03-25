В Жанаозене гвардейцы за один вечер задержали двух наркоманов

Иллюстративное фото из открытых источников

Находясь на маршруте патрулирования в 3 микрорайоне Жанозена, 24 марта около 17:20 войсковой наряд в составе начальника рядового Арсена Камалова, патрульных рядовых Аслана Абикен и Армана Диярова заметил гражданина, который при виде стражей порядка стал вести себя подозрительно.



В присутствии понятых, при наружном досмотре в кармане его брюк был обнаружен свёрток бумаги с веществом зелёного цвета.



Спустя несколько часов в этом же микрорайоне гвардейцы задержали мужчину, который вёл себя неадекватно и у которого также обнаружили свёрток бумаги с веществом растительного происхождения.



- В обоих случаях содержимым оказалась марихуана. Подозреваемых в незаконном хранении наркотических веществ задержали и доставили в управление полиции Жанаозена для дальнейших разбирательств, - сообщили в пресс-службе ведомства.



За проявленную бдительность и высокий профессионализм при несении службы войсковой наряд поощрен правами командира воинской части 5548.