Жителя Ашхабада задержали спустя 13 лет в Актау

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Разыскиваемый 55-летний мужчина совершил разбойное нападение на продуктовый магазин в Ашхабаде в сентябре 2008 года. Поиски его велись сотрудниками городского управления внутренних дел.
В ходе совместной спецоперации «Розыск» со странами СНГ его задержали в Актау.
Всего за 10 дней спецоперации «Розыск» было задержано 353 преступника.
В ходе совместной спецоперации «Розыск» со странами СНГ его задержали в Актау.
Всего за 10 дней спецоперации «Розыск» было задержано 353 преступника.
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