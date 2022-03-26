Жителя Ашхабада задержали спустя 13 лет в Актау

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Разыскиваемый 55-летний мужчина совершил разбойное нападение на продуктовый магазин в Ашхабаде в сентябре 2008 года. Поиски его велись сотрудниками городского управления внутренних дел.



В ходе совместной спецоперации «Розыск» со странами СНГ его задержали в Актау.



Всего за 10 дней спецоперации «Розыск» было задержано 353 преступника.