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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:02

Просмотров: 2797

В Сети появилось видео наезда на пешехода в Актау

ДТП произошло на дороге между 27 и 12 микрорайонами 27 марта. Два человека перебегали дорогу не по пешеходному переходу. Одного из них сбил автомобиль.

Кадр с видеоролика
Видеорегистратор снял момент наезда на человека, перебегавшего дорогу не по пешеходному переходу в Актау.

На кадрах видео видно, как два человека пытались перебежать дорогу. Однако одного из них сбил автомобиль. По данным очевидцев, авария произошла 27 марта примерно в 17:00 на дороге между 27 и 12 микрорайонами.




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Комментарии ( 8 )

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  • Ютюз
  • Empro
  • Daulet201999
 The Night Is Young (Посетители) Сегодня, 13:07
Данный случай попал на видеорегистратор моего знакомого. Есть четкое видео где скорость сбившей машины даже не измеряя видно что была небольшая. А эта девушка как-будто специально под машину хотела. Из-за какой-то bazar попадет водителю.
 
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  • Земляк
  • Empro
  • Daulet201999
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 12:35
вот интересно, а пешехода, грубо нарушившего ПДД оштрафуют?

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • Iron man
  • Purins
  • Daulet201999
 Cros (Посетители) Сегодня, 12:24
Водителю терпения и в суд с исками на востоновление авто и морального вреда. Ведь полюбому протокол составили на водителя
 
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  • Tankushka
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  • ABCD
  • elek
  • ЁмоЁ
  • Василий Кравчук
  • Iron man
  • Purins
  • fur_seal
  • Empro
  • Daulet201999
 Андpей (Посетители) Сегодня, 11:36
Да он реально сам под машину бежал, прям успеть пытался.
 
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  • Iron man
  • Daulet201999
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 11:23
Что тут не так в беге или побеге первого персонажа сбитого авто ( подстава иль что то другое?) судя по видео, дорога практически пустая, скорость авто не высокая... umnik
 
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 Pear (Посетители) Сегодня, 11:22
имбецилом меньше
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 11:20
Как олени бегают по проезжей части , а потом неси ответственность за этого оленя!
Если бы ввели законодательно арест суток на 15 и более за выход на дорогу в неположенном месте , то и таких «умников» бегающих было бы меньше.
 
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 tim77712 (Посетители) Сегодня, 11:19
так пешеход сбил автомобиль, прям бегом несся на него чтоб успеть
 
 

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