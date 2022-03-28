В Сети появилось видео наезда на пешехода в Актау

Видеорегистратор снял момент наезда на человека, перебегавшего дорогу не по пешеходному переходу в Актау.На кадрах видео видно, как два человека пытались перебежать дорогу. Однако одного из них сбил автомобиль. По данным очевидцев, авария произошла 27 марта примерно в 17:00 на дороге между 27 и 12 микрорайонами.