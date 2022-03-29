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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:50

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Крупную контрабанду из Турции задержали таможенники в морском порту Курык

Сотрудниками таможенного поста «Курык» совместно с департаментом экономических расследований и транспортной прокуратурой были выявлены факты контрабандного перемещения в крупном размере товаров народного потребления через границу Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Большегрузное авто, перевозившее контрабандный груз, прибыло в морской порт Курык из Турции. Согласно товаросопроводительным документам, товары были отправлены турецкими производителями на адрес алматинской компании.

Крупную контрабанду из Турции задержали таможенники в морском порту Курык


С помощью системы селективного контроля и управления рисками было принято решение о проведении таможенного досмотра перевозимого груза, в ходе проведения которого выяснилось, что в машинах помимо заявленного товара находятся и другие незаявленные товары народного потребления.

- Общая таможенная стоимость недостоверно заявленного товара и незадекларированного товара составила 136,2 миллиона тенге. Причитающиеся по ним таможенные платежи и налоги – 39,1 миллиона тенге. Среди заявленного товара с превышением: обувь, детская и взрослая одежда, кожгалантерейные изделия, лечебные предметы и другое. Количество сокрытого товара составляет более сотни грузомест. Материалы переданы в департамент экономических расследований по Мангистауской области для принятия процессуального решения, - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.



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