Жителя Актау осудили на 10 лет за убийство

Иллюстративное фото из открытых источников

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого Б.



Судом установлено, что 9 августа 2021 года примерно в 11:10 часов потерпевший Т., увидев подсудимого Б., подошёл к нему, и между ними началась драка, подсудимый Б. вонзил нож потерпевшему Т. один раз в область сердца и скрылся с места преступления.



В результате потерпевший Т. умер, не приходя в сознание.



- Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области подсудимый Б. признан виновным по части 1 статьи 99 УК РК, ему было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, - сообщили в суде.



Приговор суда не вступил в законную силу.