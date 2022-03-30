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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:01

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Цех по переделке охолощенного оружия в боевое выявили в Жанаозене

Спецоперацию провели сотрудники КНБ РК.

Изъятое оружие. Фото пресс-службы КНБ РК
Ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий, провели сотрудники КНБ РК в феврале и марте этого года.

Цех по переделке охолощенного оружия в боевое выявили в Жанаозене


Так, в Жанаозене ликвидирован цех по переделке охолощенного оружия в боевое.

Цех по переделке охолощенного оружия в боевое выявили в Жанаозене


По подозрению в организации данной деятельности задержаны двое граждан.

Цех по переделке охолощенного оружия в боевое выявили в Жанаозене


Изъяты четыре автомата «Калашникова», нарезной карабин «СКС» и 48 патронов.

Цех по переделке охолощенного оружия в боевое выявили в Жанаозене


Всего из незаконного оборота на территории Казахстана изъято: 47 единиц оружия, две гранаты, 2398 боеприпасов.

Цех по переделке охолощенного оружия в боевое выявили в Жанаозене


По данным фактам проводятся досудебные расследования.



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