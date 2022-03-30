Цех по переделке охолощенного оружия в боевое выявили в Жанаозене

Ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий, провели сотрудники КНБ РК в феврале и марте этого года.Так, в Жанаозене ликвидирован цех по переделке охолощенного оружия в боевое.По подозрению в организации данной деятельности задержаны двое граждан.Изъяты четыре автомата «Калашникова», нарезной карабин «СКС» и 48 патронов.Всего из незаконного оборота на территории Казахстана изъято: 47 единиц оружия, две гранаты, 2398 боеприпасов.По данным фактам проводятся досудебные расследования.