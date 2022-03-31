В Актау водителя оштрафовали за езду по встречке

Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя Nissan Teana, который ночью 31 марта грубо нарушил правила дорожного движения в 18 микрорайоне. Он проехал по встречке на дороге с односторонним движением.- На водителя автомобиля составлен административный протокол по части 2 статьи 601 КоАП РК. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку, - сообщили в полиции региона.