Актауские полицейские и волонтеры уничтожили граффити с рекламой наркотиков.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области совместно с сотрудниками центра кинологической службы по работе со специальными собаками и волонтерами центра молодежных ресурсов Мангистауской области 30 марта провели мероприятие по устранению граффити-надписей на стенах домов и зданий, рекламирующих сайты по продаже наркотиков.- В ходе рейда по городу уничтожено 110 записей с запрещенной к продаже рекламой, - сообщили в полиции региона.Департамент полиции Мангистауской области предупреждает нарушителей, совершивших данное деяние, о том, что в соответствии с частью 1 статьи 299-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.