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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:56

Просмотров: 790

Актауские полицейские и волонтеры уничтожили граффити с рекламой наркотиков

В ходе рейда по городу уничтожено 110 граффити-надписей различных синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области совместно с сотрудниками центра кинологической службы по работе со специальными собаками и волонтерами центра молодежных ресурсов Мангистауской области 30 марта провели мероприятие по устранению граффити-надписей на стенах домов и зданий, рекламирующих сайты по продаже наркотиков.

- В ходе рейда по городу уничтожено 110 записей с запрещенной к продаже рекламой, - сообщили в полиции региона.

Департамент полиции Мангистауской области предупреждает нарушителей, совершивших данное деяние, о том, что в соответствии с частью 1 статьи 299-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.




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Комментарии ( 1 )

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  • Daulet201999
  • Бродяга
 Жанар (Посетители) Сегодня, 16:01
Актауские полицейские и волонтеры уничтожили граффити с рекламой наркотиков.

ЗА!, чем же уничтожать рекламу наркоты когда ЕЁ!, почти разрешили?!...My Webpage...
Процветает исламистское наследие с ирана и авгана, приехавших на "историческую родину", и уже добрались до верхов правления РК...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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