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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:22

Просмотров: 252

Более 10 тысяч правонарушений зафиксировано с помощью камер видеонаблюдения в Мангистауской области

В Мангистауской области круглосуточно функционируют 936 камер видеонаблюдения в Актау и Жанаозене, 694 из них установлены в областном центре.

Фото пресс-службы ведомства
За три месяца на пульт «102» поступило больше 60 тысяч звонков.

- С начала года в областном центре с помощью полицейских камер зафиксировано 6659 административных правонарушения. Из них - 3643 нарушения правил дорожного движения, а также более 500 фактов распития спиртных напитков в общественных местах. Также выявлено 52 факта, способствующих раскрытию преступлений: из них девять краж и 10 фактов хулиганства. В целом, по всей области с помощью камер выявлено свыше 10010 правонарушений, раскрыто 63 преступления, - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

На сегодняшний день посредством омниканальности в Центр оперативного управления города поступило 23 сообщения, из которых – одно видеосообщение, остальные – текстовые. Прием полицейскими текстовых сообщений и фото – видеоматериалов о правонарушениях по принципу омниканальной связи осуществляется через мобильное приложение «102» (официальное приложение МВД РК, которое можно скачать в App Store или в Google Play).

Департамент полиции Мангистауской области призывает граждан незамедлительно обращаться в полицию, если вы стали жертвой или свидетелем преступления. Своевременность обращения потерпевшего зачастую позволяет раскрывать преступления по горячим следам.



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Комментарии ( 1 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:30
осуществляется через мобильное приложение «102»


плохие отзывы. приложение не работает и те кто по ту сторону этого приложения
 
 

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