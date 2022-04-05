Более 10 тысяч правонарушений зафиксировано с помощью камер видеонаблюдения в Мангистауской области

Фото пресс-службы ведомства

За три месяца на пульт «102» поступило больше 60 тысяч звонков.



- С начала года в областном центре с помощью полицейских камер зафиксировано 6659 административных правонарушения. Из них - 3643 нарушения правил дорожного движения, а также более 500 фактов распития спиртных напитков в общественных местах. Также выявлено 52 факта, способствующих раскрытию преступлений: из них девять краж и 10 фактов хулиганства. В целом, по всей области с помощью камер выявлено свыше 10010 правонарушений, раскрыто 63 преступления, - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.



На сегодняшний день посредством омниканальности в Центр оперативного управления города поступило 23 сообщения, из которых – одно видеосообщение, остальные – текстовые. Прием полицейскими текстовых сообщений и фото – видеоматериалов о правонарушениях по принципу омниканальной связи осуществляется через мобильное приложение «102» (официальное приложение МВД РК, которое можно скачать в App Store или в Google Play).



Департамент полиции Мангистауской области призывает граждан незамедлительно обращаться в полицию, если вы стали жертвой или свидетелем преступления. Своевременность обращения потерпевшего зачастую позволяет раскрывать преступления по горячим следам.