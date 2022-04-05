Не пропустил пешехода: водителя Volkswagen Passat оштрафовали в Актау

В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого видно, как водитель автомобиля Volkswagen Passat едва не сбил переходящую дорогу женщину.Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя.- В отношении него был составлен протокол по части 1 статьи 600 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК) - непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ведомства.