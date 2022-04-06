Мужчину спасли от суицида жильцы дома в Актау

Инцидент произошёл вечером 5 апреля, около 19:40, в доме №54 в 27 микрорайоне.Как рассказали молодые люди, ставшие свидетелями произошедшего, они сидели на лавочке у дома №53. Внезапно в соседнем доме №54 послышались громкие крики мужчины.Как оказалось, на балконе пятого этажа галерейного дома повис мужчина, держась за перила. Группа молодых людей бросилась ему на помощь, и они затащили его на балкон.В департаменте полиции сообщили, что вызов по данному адресу в дежурную часть не поступал.