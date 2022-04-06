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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:56

Просмотров: 2630

Двух девушек ищут уже неделю в Жанаозене

Обеим пропавшим по 15 лет, сообщили в департаменте полиции региона.

Фото предоставили в полиции
По информации полиции, Фарида Чындышова и Тлектес Жолдас пропали 29 марта после того, как вышли из своих квартир в Жанаозене.

Фарида Чындышова проживает в микрорайоне Рахат-4, а Тлектес Жолдас - в селе Тенге.

Полицейские уже неделю ведут оперативно-розыскную работу.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о их местонахождении, просьба сообщить по телефону 102.

В настоящее время в регионе числятся пропавшими четыре человека.

Напомним, поиски пропавшего парня продолжаются в Актау.

В Бейнеуском районе ищут 26-летнюю жительницу.

В Актау разыскивают без вести пропавшую 15-летнюю девушку.



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Комментарии ( 1 )

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  • Daulet201999
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 14:15
Еще девочки пропали?? hypnosis что происходит? Что то мне это не нравится
 
 

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