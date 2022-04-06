Двух девушек ищут уже неделю в Жанаозене

Фото предоставили в полиции
По информации полиции, Фарида Чындышова и Тлектес Жолдас пропали 29 марта после того, как вышли из своих квартир в Жанаозене.
Фарида Чындышова проживает в микрорайоне Рахат-4, а Тлектес Жолдас - в селе Тенге.
Полицейские уже неделю ведут оперативно-розыскную работу.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о их местонахождении, просьба сообщить по телефону 102.
В настоящее время в регионе числятся пропавшими четыре человека.
Напомним, поиски пропавшего парня продолжаются в Актау.
В Бейнеуском районе ищут 26-летнюю жительницу.
В Актау разыскивают без вести пропавшую 15-летнюю девушку.
Фарида Чындышова проживает в микрорайоне Рахат-4, а Тлектес Жолдас - в селе Тенге.
Полицейские уже неделю ведут оперативно-розыскную работу.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о их местонахождении, просьба сообщить по телефону 102.
В настоящее время в регионе числятся пропавшими четыре человека.
Напомним, поиски пропавшего парня продолжаются в Актау.
В Бейнеуском районе ищут 26-летнюю жительницу.
В Актау разыскивают без вести пропавшую 15-летнюю девушку.