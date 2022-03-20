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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:55

Просмотров: 522

Поиски пропавшего парня в Актау продолжаются 16 дней

Пока поиски не дали никаких результатов.

Пропавший Еламан Нуржанов. Фото предоставили его родственники
По словам родственников Еламана Нуржанова, они все еще надеются найти пропавшего.

Напомним, в начале марта Еламан Нуржанов с друзьями устроили застолье в селе Атамекен Мунайлинского района. После посиделок, ничего не сказав, он ушел в неизвестном направлении. При себе у него не было ни телефона, ни документов.

Приметы: рост 168-170 сантиметров, среднего телосложения.

Был одет: кофта серо-черного цвета и чёрный спортивный костюм.

Всех, кто видел или имеет информацию, просят сообщать по телефону: 8 (775)-157-50-17 или 102.

Поиски пропавшего парня в Актау продолжаются 16 дней



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