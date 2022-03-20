Поиски пропавшего парня в Актау продолжаются 16 дней

Пропавший Еламан Нуржанов. Фото предоставили его родственники
По словам родственников Еламана Нуржанова, они все еще надеются найти пропавшего.
Напомним, в начале марта Еламан Нуржанов с друзьями устроили застолье в селе Атамекен Мунайлинского района. После посиделок, ничего не сказав, он ушел в неизвестном направлении. При себе у него не было ни телефона, ни документов.
Приметы: рост 168-170 сантиметров, среднего телосложения.
Был одет: кофта серо-черного цвета и чёрный спортивный костюм.
Всех, кто видел или имеет информацию, просят сообщать по телефону: 8 (775)-157-50-17 или 102.
Напомним, в начале марта Еламан Нуржанов с друзьями устроили застолье в селе Атамекен Мунайлинского района. После посиделок, ничего не сказав, он ушел в неизвестном направлении. При себе у него не было ни телефона, ни документов.
Приметы: рост 168-170 сантиметров, среднего телосложения.
Был одет: кофта серо-черного цвета и чёрный спортивный костюм.
Всех, кто видел или имеет информацию, просят сообщать по телефону: 8 (775)-157-50-17 или 102.
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