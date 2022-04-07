Трое мужчин вымогали у жителя Актау деньги за молчание о порочащих его сведениях

Фото предоставили в ДП Мангистауской области

Житель Актау обратился с заявлением в полицию. По его словам, трое мужчин путём применения насилия и распространения сведений, позорящих его достоинство, незаконно завладели его деньгами. Речь идёт о сумме в размере 460 тысяч тенге.



- В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны подозреваемые лица, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, - сообщает полиция.



По данному факту проводится досудебное расследование по статье 194 ч.2 УК РК.



Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.