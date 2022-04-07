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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:30

Просмотров: 2238

Трое мужчин вымогали у жителя Актау деньги за молчание о порочащих его сведениях

Трое мужчин требовали от жителя Актау 460 тысяч тенге, угрожая распространить о нём сведения, порочащие его честь. Подозреваемых нашли и поместили в изолятор. Об этом сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Фото предоставили в ДП Мангистауской области
Житель Актау обратился с заявлением в полицию. По его словам, трое мужчин путём применения насилия и распространения сведений, позорящих его достоинство, незаконно завладели его деньгами. Речь идёт о сумме в размере 460 тысяч тенге.

- В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны подозреваемые лица, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, - сообщает полиция.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 194 ч.2 УК РК.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.



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Комментарии ( 2 )

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  • Daulet201999
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 19:21
Цитата: e.zh_k.a
По любому они не сядут и дальше будут делать эти свои трюки.

учитывая с какой помпой их поймали и осветили это в СМИ - сядут скорее всего

Цитата: e.zh_k.a
Так хоть мы будем знать с кем не связываться

ЛАЙФХАК - ни с кем не связывайтесь, когда дело касается личных данных =))

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • montgomery
  • Daulet201999
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 17:34
Почему лица не показываете? По любому они не сядут и дальше будут делать эти свои трюки. Так хоть мы будем знать с кем не связываться
 
 

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