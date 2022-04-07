Мошенник-мебельщик обманывал жителей Мангистау

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Жители Актау сообщили о том, что их обманул лже-мебельщик.



-В марте месяце в дежурную часть управления полиции Актау обратились местные жители, которые сообщили о присвоении неизвестным мужчиной денежных средств в размере 10 миллиона тенге за изготовление мебели. По результатам проведенных

оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый, - сообщили в полицейском ведомстве.



По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество".



Как добавили в полиции, подозреваемый дал признательные показания, он находится в изоляторе временного содержания.