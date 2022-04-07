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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:29

Просмотров: 1882

Мошенник-мебельщик обманывал жителей Мангистау

Полицейские задержали мужчину, лже-мебельщика. Он обманул жителей Актау на 10 миллионов тенге. Мужчина дал признательные показания. Об этом сообщает пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Жители Актау сообщили о том, что их обманул лже-мебельщик.

-В марте месяце в дежурную часть управления полиции Актау обратились местные жители, которые сообщили о присвоении неизвестным мужчиной денежных средств в размере 10 миллиона тенге за изготовление мебели. По результатам проведенных
оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый, - сообщили в полицейском ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество".

Как добавили в полиции, подозреваемый дал признательные показания, он находится в изоляторе временного содержания.



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