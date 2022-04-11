В Мангистау разыскивают без вести пропавшего 55-летнего мужчину

Родные разыскивают без вести пропавшего жителя Мангистау Базарбая Чогданбаева. По словам родных, он вышел из дома 7 апреля примерно в 15:00. Был одет в серую ветровку, синие джинсы. На нём была черная бейсболка.Рост мужчины 175-180 сантиметров, среднего телосложения.В случае, если вы располагаете данными о местонахождении Базарбая Чогданбаева, родственники просят обращаться по телефонам: 8 702 594 5167, 8 778 399 1912.Ранее в полиции сделали заявление по поводу участившихся фактов пропажи жителей Мангистау.Стражи порядка отметили, что иногда исчезновение людей связано с семейными проблемами, и просят не поддаваться панике, ориентироваться на информацию из официальных источников.На сегодня в списке без вести пропавших числятся Айдана Айтаева, Еламан Нуржанов. С 26-летней жительницей Бейнеуского района Айданой Айтаевой родственники потеряли связь 29 марта. Еламана Нуржанова ищут почти месяц. Он пропал после застолья в селе Атамекен Мунайлинского района.Всех, кто владеет какой-либо информацией о их местонахождении, просьба сообщить по телефону 102.