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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:25

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В Мангистау разыскивают без вести пропавшего 55-летнего мужчину

Родственники разыскивают Базарбая Чогданбаева, который вышел из дома 7 апреля и с тех пор не появлялся.

Фото: gov.kz
Родные разыскивают без вести пропавшего жителя Мангистау Базарбая Чогданбаева. По словам родных, он вышел из дома 7 апреля примерно в 15:00. Был одет в серую ветровку, синие джинсы. На нём была черная бейсболка.

Рост мужчины 175-180 сантиметров, среднего телосложения.

В Мангистау разыскивают без вести пропавшего 55-летнего мужчину


В случае, если вы располагаете данными о местонахождении Базарбая Чогданбаева, родственники просят обращаться по телефонам: 8 702 594 5167, 8 778 399 1912.

Ранее в полиции сделали заявление по поводу участившихся фактов пропажи жителей Мангистау.

Стражи порядка отметили, что иногда исчезновение людей связано с семейными проблемами, и просят не поддаваться панике, ориентироваться на информацию из официальных источников.

На сегодня в списке без вести пропавших числятся Айдана Айтаева, Еламан Нуржанов. С 26-летней жительницей Бейнеуского района Айданой Айтаевой родственники потеряли связь 29 марта. Еламана Нуржанова ищут почти месяц. Он пропал после застолья в селе Атамекен Мунайлинского района.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о их местонахождении, просьба сообщить по телефону 102.



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