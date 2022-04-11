В селе Атамекен произошло ДТП с участием грузовых машин: есть пострадавший

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В полиции рассказали о подробностях ДТП, в результате которого столкнулись два большегруза марки Shacman.



- 11 апреля около 08:00 часов на пульт дежурного 102 ОП Мунайлинского района поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в селе Атамекен, напротив ресторана «Ару». Водитель грузового автотранспорта Shacman, направляясь в сторону города, не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с другим грузовым автотранспортом Shacman, - сообщили в полицейском ведомстве.



В результате аварии пострадал один человек: его доставили в Мангистаускую областную больницу.



