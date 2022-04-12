В ночном ДТП в Актау ВАЗ столкнулся с Daewoo Nexia: пятерым понадобилась помощь врачей

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В ночь с 11 на 12 апреля около 02:00 часов на пульт дежурного «102» поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии между микрорайонами 31А, 32А, 31Б, 32А.



По данным полиции, водитель автотранспорта ВАЗ-21150 при повороте налево не уступил дорогу автотранспорту Daewoo Nexia и совершил столкновение.



- В результате ДТП пятеро пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Из них четырёх отпустили домой после оказания медицинской помощи. На виновного водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку, - сообщили в ДП Мангистауской области.



