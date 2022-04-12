Мужчина на капоте автомобиля в Актау: видео начала конфликта и комментарий полиции





Ранее сообщалось о том, что 11 апреля в Актау напротив жилого комплекса «Три короны» неизвестный мужчина бросился на капот автомобиля и не давал водителю перестроиться на другой ряд.Оказалось, что мужчина на капоте автомобиля марки Lada, является водителем мотоцикла. Об этом свидетельствует запись с камеры наружного наблюдения.На кадрах также видно, как Lada пропускает колонну машин. Водитель мотоцикла утверждает, что легковушка столкнулась с ним. Об этом он заявил полиции, обратившись по номеру «102». Однако правоохранители заявляют, что столкновения не было, и наложили на мотоциклиста штраф по статье 438 КоАП РК «Заведомо ложный вызов» - 30 МРП, то есть 91 890 тенге.- На пульт дежурного «102» поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии. На вызов выехал экипаж батальона патрульной полиции. Факт наезда на мотоциклиста не подтверждается. Сотрудники полиции проверили камеры видеонаблюдения, где видно, что автотранспорт при совершении маневра сперва останавливается и пропускает колонну машин. Водитель мотоцикла пререкается с водителем Lada и затем бросается на капот движущегося автотранспорта. Этот момент был зафиксирован на видео, - прокомментировали в ДП Мангистауской области.В полиции также сообщили, что наказание понес и водитель автомобиля Lada. Ему вменили штраф по статье 593 ч.1 КоАП РК «Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов».