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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:47

Просмотров: 1885

Мужчина на капоте автомобиля в Актау: видео начала конфликта и комментарий полиции

Камера наружного наблюдения сняла момент конфликта мотоциклиста с водителем автомобиля марки Lada, после которого мужчина решил залезть на капот легковушки. В департаменте полиции Мангистауской области раскрыли подробности инцидента.

Кадр с видеоролика
Ранее сообщалось о том, что 11 апреля в Актау напротив жилого комплекса «Три короны» неизвестный мужчина бросился на капот автомобиля и не давал водителю перестроиться на другой ряд.

Оказалось, что мужчина на капоте автомобиля марки Lada, является водителем мотоцикла. Об этом свидетельствует запись с камеры наружного наблюдения.



На кадрах также видно, как Lada пропускает колонну машин. Водитель мотоцикла утверждает, что легковушка столкнулась с ним. Об этом он заявил полиции, обратившись по номеру «102». Однако правоохранители заявляют, что столкновения не было, и наложили на мотоциклиста штраф по статье 438 КоАП РК «Заведомо ложный вызов» - 30 МРП, то есть 91 890 тенге.

- На пульт дежурного «102» поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии. На вызов выехал экипаж батальона патрульной полиции. Факт наезда на мотоциклиста не подтверждается. Сотрудники полиции проверили камеры видеонаблюдения, где видно, что автотранспорт при совершении маневра сперва останавливается и пропускает колонну машин. Водитель мотоцикла пререкается с водителем Lada и затем бросается на капот движущегося автотранспорта. Этот момент был зафиксирован на видео, - прокомментировали в ДП Мангистауской области.

В полиции также сообщили, что наказание понес и водитель автомобиля Lada. Ему вменили штраф по статье 593 ч.1 КоАП РК «Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов».




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Комментарии ( 2 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 18:20
Ему вменили штраф по статье 593 ч.1 КоАП РК «Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов».

Серьезно? Что за бред?!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • GIBSON.SG
  • kolu411
  • alixah
 kaireke (Посетители) Сегодня, 16:02
там не только ложный вызов, но и несоблюдение полосы, т.к. мотоцикл (или скутер) ехал между двух полос, сбоку автомобиля.. то есть не соблюдал очередность движения по полосе.
 
 

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