Мать с детьми разыскивает главу семейства в Актау

По словам Жанар - супруги пропавшего 41-летнего местного жителя Асхата Амирова, ее муж ушел из дома по адресу: 3 микрорайон, 14 дом и до сих пор не вернулся.Его жена и маленькие дети очень переживают и ждут его скорейшего возращения.Если кто-либо владеет какой-либо информацией о его местонахождении просьба сообщать по телефону: