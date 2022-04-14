Телефон в дезодоранте пытались передать в следственный изолятор в Актау

«Душистый» подарок. Фото пресс-службы ДУИС

В пресс-службе отметили, что в учреждении ГМ 172/10 всегда проверяют посылки для осуждённых.



В этом случае внимание сотрудников привлекли предметы личной гигиены. Шариковый дезодорант хранил сюрприз. Начинкой служил не только телефон с сим-картой, но и зарядный кабель.



- Телефоны лидируют в рейтинге попыток проноса запрещённых предметов. И в этот раз виновные понесут соответствующее наказание, - подчеркнул Азат Орынбасаров, заместитель начальника учреждения ГМ172/10 ДУИС по Мангистауской области.