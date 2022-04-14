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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 20:40

Просмотров: 179

Телефон в дезодоранте пытались передать в следственный изолятор в Актау

В следственном изоляторе в Мангистау пресекли незаконный пронос телефона. «Нокию» спрятали в дезодоранте. Об этом сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы области.

«Душистый» подарок. Фото пресс-службы ДУИС
В пресс-службе отметили, что в учреждении ГМ 172/10 всегда проверяют посылки для осуждённых.

В этом случае внимание сотрудников привлекли предметы личной гигиены. Шариковый дезодорант хранил сюрприз. Начинкой служил не только телефон с сим-картой, но и зарядный кабель.

- Телефоны лидируют в рейтинге попыток проноса запрещённых предметов. И в этот раз виновные понесут соответствующее наказание, - подчеркнул Азат Орынбасаров, заместитель начальника учреждения ГМ172/10 ДУИС по Мангистауской области.



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