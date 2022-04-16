Недостроенная высотка загорелась в Актау

По информации Максата Шапханова, сегодня, 16 апреля, в 10:10 на пульт дежурного «101» поступило сообщение о задымлении строящегося жилого комплекса «Aktau Towers», 12 микрорайон.По приезду огнеборцы обнаружили горение первого этажа.Площадь горения составила 150 квадратных метров. Общая площадь здания - 21 тысяча квадратных метров.Пожар ликвидирован. В тушении были задействованы 12 сотрудников и шесть единиц техники.Жертв и пострадавших нет.Причина устанавливается дежурным дознавателем.