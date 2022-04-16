Недостроенная высотка загорелась в Актау

Фото очевидцев
По информации Максата Шапханова, сегодня, 16 апреля, в 10:10 на пульт дежурного «101» поступило сообщение о задымлении строящегося жилого комплекса «Aktau Towers», 12 микрорайон.
По приезду огнеборцы обнаружили горение первого этажа.
Площадь горения составила 150 квадратных метров. Общая площадь здания - 21 тысяча квадратных метров.
Пожар ликвидирован. В тушении были задействованы 12 сотрудников и шесть единиц техники.
Жертв и пострадавших нет.
Причина устанавливается дежурным дознавателем.
По приезду огнеборцы обнаружили горение первого этажа.
Площадь горения составила 150 квадратных метров. Общая площадь здания - 21 тысяча квадратных метров.
Пожар ликвидирован. В тушении были задействованы 12 сотрудников и шесть единиц техники.
Жертв и пострадавших нет.
Причина устанавливается дежурным дознавателем.
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