Подростка сбили на пешеходном переходе в Актау

Наезд на пешехода произошёл сегодня, 18 апреля, в 10:57.Водитель автотранспорта Lada Priora на нерегулируемом пешеходном переходе между 28 и 29 микрорайонами, расположенном напротив торгового центра «Метрополис», сбил 14-летнего мальчика.- Пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу. Ведётся расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.