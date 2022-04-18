Момент наезда на подростка в Актау попал на видео

Кадр видео
Видео с места происшествия появилось в Сети. На кадрах видео видно, что подросток переходил проезжую часть по пешеходному переход, и в этот момент его сбила машина.
О состоянии пострадавшего в аварии рассказали в облздраве Мангистау.
- Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение детской больницы. Подросток получил сотрясение мозга, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.
О состоянии пострадавшего в аварии рассказали в облздраве Мангистау.
- Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение детской больницы. Подросток получил сотрясение мозга, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.
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