Момент наезда на подростка в Актау попал на видео

Видео с места происшествия появилось в Сети. На кадрах видео видно, что подросток переходил проезжую часть по пешеходному переход, и в этот момент его сбила машина.О состоянии пострадавшего в аварии рассказали в облздраве Мангистау.- Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение детской больницы. Подросток получил сотрясение мозга, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.