Видео с подростками на крыше торгового дома в Актау проверяют полицейские

На кадрах видно, как две девушки, судя по всему, школьницы, сидят на крыше торгового дома, свесив ноги.Полиция начала проверку.- После установления личности девушек - с ними будет проведена профилактическая беседа. В случае, если участницы видеоролика будут несовершеннолетние - их родителей поставят в известность. Эта работа проводится, чтобы предотвратить несчастные случаи, - прокомментировали в полиции Мангистау.