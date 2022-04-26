Склад сгорел ночью на рынке в Актау

По информации спасателей, 26 апреля 00:20 в 23 микрорайоне на территории продовольственного рынка загорелся склад, в результате чего сгорели находящиеся там строительные материалы на площади 40 квадратных метров. Общая площадь всего склада составляет 80 квадратных метров.Пожар ликвидирован в 00:58.Жертв и пострадавших нет.На месте работали 20 сотрудников ДЧС и четыре единицы спецтехники, также три работника центра медицины катастроф и шесть сотрудников полиции.