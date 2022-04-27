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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:16

Просмотров: 984

Контрабанду на более 66 миллионов тенге выявили в Мангистауской области

На таможенном посту «Актау – Центр таможенного оформления» на товар наименованием «Трикотажное полотно», импортированного из Ирана, выявлен факт недостоверного декларирования товара. Подробности рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В ведомстве сообщили, что вместо задекларированного кода товара «Трикотажное полотно» со ставкой ввозной таможенной пошлины пять процентов фактически перемещался товар, классифицируемый по коду «Покрывало», ставка таможенной пошлины которой составляет 0,61 евро за один кг.

Контрабанду на более 66 миллионов тенге выявили в Мангистауской области


Контрабанду на более 66 миллионов тенге выявили в Мангистауской области


В связи с чем таможенная стоимость контрабандного товара составила 66,4 миллиона тенге, сумма ущерба 20,9 миллиона тенге.

- По данным фактам, а также намеренное изменение кода товарной номенклатуры (ТН ВЭД), занижение таможенной стоимости, сокрытие и недекларирование товаров, уклонение от уплаты причитающихся таможенных платежей и налогов, усматриваются признаки уголовного дела. По данному факту материалы переданы в департамент экономических расследований (ДЭР) по Мангистауской области для принятия процессуального решения, - отметили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.



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