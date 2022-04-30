Свёрток с наркотиками изъяли у водителя без прав в Жанаозене

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По сообщению ведомства, 28 апреля в 13:38 сотрудники патрульной полиции остановили Toyota Camry в микрорайоне Жулдыз напротив рынка «Сак».



Выяснилось, что водитель не имеет права управления автотранспортом. Позже обнаружилось, что в машине находился свёрток с наркотическим средством. На место прибыла следственно-оперативная группа. Водитель сопротивлялся полицейским.



Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Жанаозена по части 2 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Наказание предусматривает штраф в размере до 160 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест до 40 суток.



Кроме того, на водителя также составили протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции - часть 1 статьи 667 КоАП РК. Это влечёт предупреждение или штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок до пяти суток.