Гружёная фура сгорела в Мангистау

Инцидент произошёл сегодня, 30 апреля, в 11:20 на автодороге в 25 километрах от села Сай-Отес.Водитель фуры перевозил продукты питания и бытовую химию.На место прибыли сотрудники НГПС ТОО «КаракудыкМунай» и огнеборцы из Сай-Отеса.В 13:10 пожар удалось ликвидировать.Жертв и пострадавших нет.Причина устанавливается.Сообщается, что транспортное средство 2020 года выпуска.