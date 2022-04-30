Гружёная фура сгорела в Мангистау

Фото очевидцев
Инцидент произошёл сегодня, 30 апреля, в 11:20 на автодороге в 25 километрах от села Сай-Отес.
Водитель фуры перевозил продукты питания и бытовую химию.
На место прибыли сотрудники НГПС ТОО «КаракудыкМунай» и огнеборцы из Сай-Отеса.
В 13:10 пожар удалось ликвидировать.
Жертв и пострадавших нет.
Причина устанавливается.
Сообщается, что транспортное средство 2020 года выпуска.
Водитель фуры перевозил продукты питания и бытовую химию.
На место прибыли сотрудники НГПС ТОО «КаракудыкМунай» и огнеборцы из Сай-Отеса.
В 13:10 пожар удалось ликвидировать.
Жертв и пострадавших нет.
Причина устанавливается.
Сообщается, что транспортное средство 2020 года выпуска.
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